Bondo colpo in extremis della Fiorentina? L'agente smentisce qualsiasi trattativa con i viola

L'agente di Bondo ha negato qualsiasi trattativa con la Fiorentina, allontanando il centrocampista da Firenze

Momenti caldi per il calciomercato della Fiorentina (e non solo). A ormai poche ore dalla chiusura della finestra invernale, la società gigliata è ancora alla ricerca di un nuovo innesto a centrocampo. Questa mattina, era tornato in auge il nome di Warren Bondo, centrocampista francese del Monza (attualmente infortunato, ndr). Tuttavia, da Milano arrivano notizie importanti su un suo probabile approdo in viola e a svelarle è direttamente l'agente del calciatore, presente all'Hotel Sheraton, teatro della chiusura del mercato.

Infatti, secondo quanto riportato da Radio Bruno durante il Pentasport, l'agente di Bondo avrebbe categoricamente negato qualsiasi trattativa con la Fiorentina, cancellando qualsiasi ipotesi di vedere il francese in maglia viola a partire da domani.

GALLI SU ZANIOLO E SUL MERCATO

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