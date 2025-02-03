Galli: "Comuzzo non lo venderei mai. Zaniolo dovrebbe giocare vicino a Kean, è forte fisicamente"

L'ex estremo difensore della Fiorentina Galli ha parlato di Zaniolo, Comuzzo, Ndour e tutte le altre situazioni di mercato dei gigliati

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, parlando delle ultimi situazioni di mercato a poche ore dalla chiusura della finestra invernale. Queste le sue parole:

Su Ndour: “Ndour ragazzo molto interessante, fa parte di quel centrocampo forte delle varie under insieme a Prati e Casadei. Questo è un buon colpo di prospettiva, è forte fisicamente e potrà essere utile sia da subito che in futuro.”

Su Zaniolo: “Zaniolo non lo so, è uno di quei giocatori che non sai mai cosa può fare. Sicuramente è un bel giocatore, probabilmente non è un fuoriclasse, magari pensi di poter avere la stessa fortuna che hai avuto con Kean. Io dico sempre che quando prendi un giocatore, prendi tutto, anche tutto quello che c’è intorno. Può fare, in caso, il vice Kean, ma deve fare meno strada possibile, non ha più lo spunto che aveva prima dell’infortunio. Quando è entrato col Napoli lo hanno impacchettato, non ha visto palla. Giocatore forte fisicamente, con muscoli, secondo me lui dovrebbe stare vicino a Kean, ma senza fare da raccordo, non ha la dinamicità di Gud e Beltran.”

Su Kean: “Kean ieri ha fatto un gol da fuoriclasse, se l’è inventato dal nulla. Si, va bene lo schema, ma è una rete incredibile. Ormai lui è padrone dell’area di rigore, a suon di prestazioni e gol, non lo levi più di lì.”

Su Fagioli e Bondo: “Fagioli costruisce, dà i tempi, devi metterlo davanti alla difesa per andare sulle traiettorie e sulle giocate dell’avversario, ha visione, verticalizza e imposta. Si, è tanto che non gioca, però se Spalletti l’ha riportato anche in Nazionale… Lui e Bondo sono due giocatori completamente diversi, al massimo possono giocare insieme.”

Sull'Inter, prossima avversaria della Fiorentina: "L'Inter secondo me è all'ultimo anno, poi devono cambiare qualcosa. Punteranno molto su questa stagione, anche in chiave Champions."

Su Comuzzo: "Non lo venderei mai, il ragazzo è forte e i difensori centrali così non si trovano più, sono merce rara proprio come gli attaccanti da 20 gol. Sul mercato, costano sempre tantissimo i centrali, proprio per questo motivo. E allora, se ce l'ho in casa, ha 19 anni, lo tengo e fine. Se metti un cinquantino mi posso mettere a sedere, altrimenti lo tengo."

BIRAGHI A UN PASSO DAL TORINO

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