Moretto conferma: "Scambio di documenti in corso tra Fiorentina e Torino per Cristiano Biraghi"
L'avventura di Cristiano Biraghi con la Fiorentina è ormai giunta agli sgoccioli, infatti come rivelato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto sul suo profilo X, è in corso in...
L'avventura di Cristiano Biraghi con la Fiorentina è ormai giunta agli sgoccioli, infatti come rivelato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto sul suo profilo X, è in corso in questi minuti lo scambio di documenti che porterebbe Biraghi a vestire la maglia del Torino.
L'ormai ex capitano della Fiorentina si unirà al Toro in prestito con diritto di riscatto e lascerà dunque la Fiorentina dopo ben 7 stagioni vissute con la maglia della Fiorentina intervallate da un anno in prestito nella sua Inter.
https://www.labaroviola.com/kouame-e-un-nuovo-calciatore-dellempoli-si-e-trasferito-in-prestito-secco-fino-a-fine-stagione/287426/