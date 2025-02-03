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Moretto conferma: "Scambio di documenti in corso tra Fiorentina e Torino per Cristiano Biraghi"

L'avventura di Cristiano Biraghi con la Fiorentina è ormai giunta agli sgoccioli, infatti come rivelato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto sul suo profilo X, è in corso in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2025 12:01
Moretto conferma: "Scambio di documenti in corso tra Fiorentina e Torino per Cristiano Biraghi" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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L'avventura di Cristiano Biraghi con la Fiorentina è ormai giunta agli sgoccioli, infatti come rivelato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto sul suo profilo X, è in corso in questi minuti lo scambio di documenti che porterebbe Biraghi a vestire la maglia del Torino.

L'ormai ex capitano della Fiorentina si unirà al Toro in prestito con diritto di riscatto e lascerà dunque la Fiorentina dopo ben 7 stagioni vissute con la maglia della Fiorentina intervallate da un anno in prestito nella sua Inter.

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