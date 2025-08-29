Moretto rivela: "La Fiorentina aveva bloccato Frendrup prima di andare su Nicolussi Caviglia"

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato sul canale Youtube di Fabrizio Romano del mercato della Fiorentina

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato del mercato in entrata e in uscita della Fiorentina in un video sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Queste le sue parole:

"La Fiorentina ha chiuso per Nicolussi Caviglia ma posso svelarvi un retroscena: la Fiorentina aveva bloccato Morten Frendrup del Genoa prima di andare sul centrocampista del Venezia. In uscita sono molto calde le situazioni di Barak e Beltran che potrebbero trovare una squadra negli ultimi giorni di mercato. La Fiorentina sta cercando una sistemazione per questi calciatori".