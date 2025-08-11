Moretto: "Comuzzo prima scelta del Milan per sostituire Thiaw ma è stato ritenuto troppo costoso"

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato su Youtube della decisione del Milan di non andare su Comuzzo preferendogli De Winter

In un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto ha illustrato i motivi che hanno spinto il Milan a puntare su Koni De Winter come sostituto di Malick Thiaw, accantonando la pista che portava a Pietro Comuzzo della Fiorentina. Di seguito le sue parole e le spiegazioni sulle valutazioni fatte dal club rossonero:

“Malick Thiaw è già volato in Inghilterra per svolgere le visite mediche con il Newcastle. Il Milan si è messo subito al lavoro per trovare il sostituto del tedesco. Uno dei primi ad essere contattato è stato Pietro Comuzzo della Fiorentina, che veniva visto in via Aldo Rossi come il profilo giusto per il Diavolo. Però poi nella giornata di domenica il club rossonero ha fatto delle valutazioni interne sull'operazione Comuzzo che è stata ritenuta un po' troppo costosa. E così i rossoneri hanno virato sull'alternativa De Winter. Nel giro di poche ore è stato chiuso questo affare, accordo verbale con il Genoa a 20 milioni di euro totali, con bonus compresi facilmente raggiungibili”