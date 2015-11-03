Notizie De Winter Fiorentina

Nazione: “Idea De Winter per rinforzare la difesa della Fiorentina. Da capire se il Milan lo cede”
07 gennaio 2026 09:38
Moretto: "Comuzzo prima scelta del Milan per sostituire Thiaw ma è stato ritenuto troppo costoso"
11 agosto 2025 15:19
Romano annuncia: "De Winter al Milan, affare da 20 milioni". Niente da fare per Comuzzo
10 agosto 2025 23:03
Di Marzio: "Il Milan è all'assalto di De Winter per sostituire Thiaw. Operazione da 18-20 milioni"
10 agosto 2025 17:43
Pedullà: "De Winter è il primo della lista per il Milan, nessun contatto ad ora per Comuzzo"
10 agosto 2025 15:25
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