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Notizie De Winter Fiorentina

Nazione: “Idea De Winter per rinforzare la difesa della Fiorentina. Da capire se il Milan lo cede”

07 gennaio 2026 09:38

Moretto: "Comuzzo prima scelta del Milan per sostituire Thiaw ma è stato ritenuto troppo costoso"

11 agosto 2025 15:19

Romano annuncia: "De Winter al Milan, affare da 20 milioni". Niente da fare per Comuzzo

10 agosto 2025 23:03

Di Marzio: "Il Milan è all'assalto di De Winter per sostituire Thiaw. Operazione da 18-20 milioni"

10 agosto 2025 17:43

Pedullà: "De Winter è il primo della lista per il Milan, nessun contatto ad ora per Comuzzo"

10 agosto 2025 15:25

Presidente Genoa, Sucu: “Frendrup può partire. Gud? Venduto per inscriversi al campionato”

12 luglio 2025 11:10

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