Pedullà: “De Winter è il primo della lista per il Milan, nessun contatto ad ora per Comuzzo”

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il profilo più ricercato dal Milan per puntellare la difesa dopo la partenza di Thiaw verso il Newcastle è Koni De Winter, giocatore del Genoa valutato dai liguri circa 25 milioni e su cui si era mossa anche l’Inter, ma che non lo aveva bloccato. Al momento, il centrale belga è il primo della lista perché risulta meno costoso rispetto ad altri profili come Pietro Comuzzo della Fiorentina che fino a ieri non era stato contattato dal club rossonero, ma la situazione rimane fluida e non ancora delineata, quindi tutto può ancora accadere, ma il preferito resta De Winter in questo momento.