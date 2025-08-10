10 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:08

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pedullà: “De Winter è il primo della lista per il Milan, nessun contatto ad ora per Comuzzo”

Calciomercato

Pedullà: “De Winter è il primo della lista per il Milan, nessun contatto ad ora per Comuzzo”

Mirko Carmignani

10 Agosto · 15:25

Aggiornamento: 10 Agosto 2025 · 15:25

TAG:

#FiorentinaComuzzode WinterGenoaMilan

Condividi:

di

Il difensore genoano è il preferito della dirigenza rossonera per sostituire Malick Thiaw volato in Premier League

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il profilo più ricercato dal Milan per puntellare la difesa dopo la partenza di Thiaw verso il Newcastle è Koni De Winter, giocatore del Genoa valutato dai liguri circa 25 milioni e su cui si era mossa anche l’Inter, ma che non lo aveva bloccato. Al momento, il centrale belga è il primo della lista perché risulta meno costoso rispetto ad altri profili come Pietro Comuzzo della Fiorentina che fino a ieri non era stato contattato dal club rossonero, ma la situazione rimane fluida e non ancora delineata, quindi tutto può ancora accadere, ma il preferito resta De Winter in questo momento.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio