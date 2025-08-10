Romano annuncia: “De Winter al Milan, affare da 20 milioni”. Niente da fare per Comuzzo

È fatta per Koni De Winter al Milan. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club rossonero ha raggiunto un accordo verbale con il Genoa per il difensore belga classe 2002, dopo giorni di contatti intensi. L’operazione si chiuderà sulla base di un pacchetto da circa 20 milioni di euro, con i due club che stanno ora definendo gli ultimi dettagli.

Il calciatore è atteso a Milano all’inizio della prossima settimana per le visite mediche, dopodiché firmerà un contratto a lungo termine con il Diavolo. Un colpo importante in ottica presente e futura, vista la giovane età ma anche l’esperienza già maturata in Serie A da De Winter, che nella scorsa stagione si è imposto come uno dei centrali più affidabili del campionato.

L’arrivo del belga spegne definitivamente le voci di un possibile affondo del Milan per Pietro Comuzzo. Il nome del giovane viola era stato accostato con insistenza ai rossoneri nelle scorse ore alla luce della cessione di Thiaw al Newcastle, ma l’operazione De Winter ha di fatto chiuso ogni spiraglio di trattativa con la Fiorentina.

