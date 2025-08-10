Di Marzio: “Il Milan è all’assalto di De Winter per sostituire Thiaw. Operazione da 18-20 milioni”

Niente offerta del Milan per Pietro Comuzzo, i rossoneri andranno su De Winter. A rivelarlo è il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio:

“Il club rossonero sta facendo passi concreti per cercare di portare in squadra Koni De Winter. Il difensore ex Juventus, adesso di proprietà del Genoa, era finito anche nel mirino dell’Inter. I nerazzurri avevano anche fatto un tentativo per bloccarlo per sopperire a una eventuale partenza di Bisseck o di Pavard. In questo momento però c’è stato un vero e proprio sorpasso da parte del Milan, che ha individuato in De Winter proprio il profilo perfetto da inserire in rosa vista l’imminente partenza di Thiaw verso il Newcastle.

Il difensore classe 2002 è considerato un’opzione importante per i rossoneri, e sono stati già avviati i contatti – con esito positivo – per cercare di entrare sempre più nel vivo della trattativa. Nelle prossime ore le parti continueranno a dialogare per cercare di trovare l’intesa totale.

Le cifre della trattativa dovrebbero aggirarsi sui 18/20 milioni di euro più bonus, o anche con una percentuale sulla futura rivendita. Il Milan conta di chiudere adesso prima l’accordo con il giocatore, e, in un secondo momento, si cercherà l’intesa definitiva con il Genoa.