Crocifisso per una simulazione, capro espiatorio del fallimento azzurro: Bastoni va al Barcellona

Accordo già trovato tra il difensore e i blaugrana: operazione da circa 60 milioni, con l’Inter pronta a valutare a fine stagione

La testa di Alessandro Bastoni deve essere sicuramente piena di pensieri: dal caso generato dalla sua simulazione con Kalulu e contro la Juventus, passando per i fischi arrivati da quell'episodio per tutti gli stadi italiani, arrivando all'espulsione che ha inevitabilmente condizionato la partita dell'Italia ed è stata una delle cause del mancato successo e della conseguente eliminazione e mancato qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Il bello (e contemporaneamente il brutto) del mondo del calcio moderno è che non ti lascia quasi spazio per riflettere e respirare: archiviata la sosta dedicata alle Nazionali, è tempo di tuffarsi nuovamente sul campionato, con la Serie A che può vivere un finale di stagione esaltante e con la stessa Inter chiamata a difendere il vantaggio in classifica e centrare l'obiettivo dello Scudetto. E per arrivare a quel traguardo, ci sarà bisogno anche del miglior Bastoni: la sua gestione - anche dal punto di vista emotivo - non sarà semplice, considerando che al peso di tutta questa situazione si deve aggiungere il forte pressing che sta effettuando il Barcellona in vista della prossima annata.

Non è una novità che il club blaugrana sia sulle tracce del difensore azzurro, designato come rinforzo ideale per il Barcellona che sarà e per la retroguardia futura studiata dal tecnico Hansi Flick. Il direttore sportivo Deco è un grande estimatore di Bastoni ed è pronto a muoversi ufficialmente anche con l'Inter per intavolare una trattativa che possa soddisfare tutte le parti e andare a dama nel più breve tempo possibile, così che i catalani non debbano incorrere in alcuna concorrenza da parte di qualche altro top club europeo. La società di Viale della Liberazione, dal canto suo, conscia del pressing verso il calciatore azzurro da parte del Barcellona, vuole ed esige dare priorità al termine di questa stagione e a un campionato da conquistare. Sino a quando non ci sarà un verdetto, l'Inter non ha intenzione di aprire a una trattativa ufficiale, seppur lo stesso Bastoni sia ampiamente lusingato del corteggiamento che arriva direttamente dalla Spagna.

Un corteggiamento che, in realtà, ha già sortito i primi effetti desiderati e sperati. Tant'è vero che, come dichiarato da Matteo Moretto durante un collegamento con Cat3, i dialoghi fra Bastoni e il Barcellona stanno continuando e proseguendo in maniera assolutamente proficua. Ma non solo: come confermato da Moretto, Bastoni ha già detto sì al Barcellona e sta già discutendo i dettagli dal punto di vista contrattuale con la società catalana. Il difensore nerazzurro è apertissimo al trasferimento e, nel caso in cui andasse dall'Inter a chiedere ufficialmente una cessione per cambiare aria, andare via e vivere una nuova esperienza all'estero, ecco che una cifra pari a 60 milioni di euro (con l'inserimento di qualche bonus) potrebbe soddisfare i piani alti di Viale della Liberazione, secondo ciò che viene affermato da Moretto. La pista, dunque, continua a rimanere rovente e si accende sempre di più.

Lo riporta calciomercato.com