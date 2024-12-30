Moretto sicuro: "Raggiunto l'accordo tra Napoli e Fiorentina per Michael Folorunsho"

Secondo quanto riportato sul suo profilo Twitter da Mattia Moretto Fiorentina e Napoli avrebbero raggiunto un accordo per il passaggio in viola del ventiseienne centrocampista Michael Folorunsho. Nell...

Secondo quanto riportato sul suo profilo Twitter da Mattia Moretto Fiorentina e Napoli avrebbero raggiunto un accordo per il passaggio in viola del ventiseienne centrocampista Michael Folorunsho. Nelle prossime ore è attesa la ratifica e l'annuncio ufficiale. Palladino potrebbe cosi subito avere in mezzo il sostituto, seppur con caratteristiche diverse, di Edoardo Bove.

Adli, il leader silenzioso di Palladino protagonista di un girone d’andata da Top

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