Adli, il leader silenzioso di Palladino protagonista di un girone d'andata da Top
Il francese incostante visto a Milano si è trasformato a Firenze sotto la guida di Palladino, in Serie A nessuno come lui
Yacine Adli dopo due anni in chiaro scuro con la maglia del Milan pare aver trovato continuità di impiego e di rendimento a Firenze. Scelto da Palladino come faro della manovra è stato protagonista fin qui di un girone di andata di valore assoluto. I dati sofascore, come sottolineato da numerodiez, lo esaltano in ogni aspetto del gioco.
I due gol e i 4 assist messi insieme nelle 16 partite non dicono tutto, i dati generali inquadrano un giocatore al momento leader nel suo ruolo in Serie A:
1° nei passaggi lunghi
1° negli assist
1° nella lunghezza media nei passaggi
2° per passaggi filtranti
4° per duelli offensivi vinti in %
Numeri importanti da confermare in un girone di ritorno che potrebbe consacrarlo definitivamente.
Walter Sabatini su Valentini: “E’ un giocatore veloce, e interpreta bene il gioco. Ha senso delle geometrie e intelligenza tattica”
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