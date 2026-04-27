Moretto: "Fagioli é il punto fisso della Fiorentina, ma Paratici ascolterà tutte le offerte per il ragazzo"
L'esperto di mercato ha parlato della situazione del giovane centrocampista viola
Durante una diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha analizzato il futuro di Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, smentendo parzialmente i rumors che lo vedrebbero lontano da Firenze.
Moretto ha chiarito la posizione del club viola con queste parole:
“Si sentono molti nomi di club interessati a Nicolò Fagioli, ma la realtà è che il calciatore rappresenta la colonna portante della Fiorentina. La dirigenza e Paratici hanno tutta l’intenzione di puntare ancora su di lui per il nuovo ciclo, a meno che non vengano presentate offerte folli o cifre totalmente fuori dai parametri.”
Il giornalista ha poi concluso sottolineando che, per quanto il mercato sia imprevedibile, la priorità resta la permanenza:
“Non è un profilo considerato del tutto inamovibile, semplicemente perché nel calcio moderno nessuno lo è più, però Fagioli rimane l’elemento chiave attorno a cui verrà costruita la Fiorentina del futuro.”