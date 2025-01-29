Moretto: "Napoli prepara una nuova offerta per Comuzzo, prestito di 5 milioni con obbligo a 25"

Il Napoli in pressing su Pietro Comuzzo: c'è l'incontro con l'agente del difensore per ottenere il via libera

Le voci di mercato riguardanti l'interesse del Napoli per Pietro Comuzzo sono sempre più persistenti. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, il club partenopeo starebbe cercando di anticipare la concorrenza, puntando con decisione sul difensore. Per convincere la Fiorentina, il Napoli avrebbe preparato un’offerta significativa: si parla di un prestito oneroso di 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. La trattativa sarebbe già in corso, con il Napoli che sta dialogando con l’agente del giovane per ottenere il via libera.

Di Marzio: “Incontro in corso tra Manna, Ds del Napoli, e l’agente di Comuzzo, cessione vicina”

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