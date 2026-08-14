Trevisani: “Sono estasiato dal mercato di Paratici, ma vedo la Fiorentina al massimo in Conference”

La griglia di Trevisani per la prossima Serie A

A Sport Mediaset, il noto giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha stilato la sua griglia di partenza in vista della nuova stagione di Serie A, indicando le squadre che, secondo il suo giudizio, lotteranno per le prime posizioni.

“Ad oggi, 14 agosto, Inter e Napoli sono le squadre più forti del campionato. Subito dietro vedo Como e Juventus. Entrambe si sono rafforzate molto sul mercato”.

Per quanto riguarda la corsa all’Europa League, Trevisani inserisce invece Roma e Milan: “La Roma soffrirà l’impegno in Champions League, mentre il Milan vive un periodo di confusione”.

Sulla Fiorentina: “I viola hanno fatto dei bei colpi, sono estasiato dal mercato di Fabio Paratici. Vedo la Fiorentina al settimo posto in classifica. Dietro i viola metto l’Atalanta di Maurizio Sarri”.