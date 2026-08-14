TMW riporta: "Sassuolo irritato per il caso Thorstvedt, si cerca la soluzione per sbloccarlo"

Il norvegese è una richiesta di Grosso da giugno

Non si sblocca la trattativa che porterebbe in viola il giocatore norvegese del Sassuolo, Kristian Thorstvedt, infatti non sono arrivate offerte al Sassuolo da parte dei viola nonostante ci sia da tempo l'intesa fino al 2031 col centrocampista. Gli emiliani si direbbero spazientiti proprio perché la Fiorentina non sta chiudendo il colpo e vorrebbero prendere i 12 milioni pattuiti visto che lo scandinavo è in scadenza nel 2027. La Fiorentina, però, prima di affondare deve liberare almeno un posto come successo in attacco con la situazione di Piccoli e Pellegrino.

Probabilmente i viola faranno in futuro un'offerta per acquistare il giocatore con l'inserimento di Fortini come contropartita. Il caso è lontano dalla risoluzione ma con due settimane ancora a disposizione tutto è possibile.