Moretto su Mandragora: “A gennaio potrebbe partire. Hanno chiesto informazioni il Marsiglia e il Genoa”

Nel nuovo video youtube dell’account di Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato di Rolando Mandragora, del suo futuro e delle squadre interessate a lui per il mercato invernale, queste sono le sue parole: “Ci saranno cambiamenti importanti in casa Fiorentina sia in dirigenza che nella squadra. Tanti volti cambieranno per provare a dare ossigeno nuovo alla squadra in termini di energia positiva. In tal senso in uscita, nonostante il rinnovo recente del contratto, Rolando Mandragora potrebbe lasciare Firenze a gennaio con Marsiglia e Genoa che hanno chiesto informazioni al club gigliato per il centrocampista viola”.