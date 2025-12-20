20 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:05

Moretto su Mandragora: "A gennaio potrebbe partire. Hanno chiesto informazioni il Marsiglia e il Genoa"

Moretto su Mandragora: “A gennaio potrebbe partire. Hanno chiesto informazioni il Marsiglia e il Genoa”

20 Dicembre

Nel nuovo video youtube dell’account di Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato di Rolando Mandragora, del suo futuro e delle squadre interessate a lui per il mercato invernale, queste sono le sue parole: “Ci saranno cambiamenti importanti in casa Fiorentina sia in dirigenza che nella squadra. Tanti volti cambieranno per provare a dare ossigeno nuovo alla squadra in termini di energia positiva. In tal senso in uscita, nonostante il rinnovo recente del contratto, Rolando Mandragora potrebbe lasciare Firenze a gennaio con Marsiglia e Genoa che hanno chiesto informazioni al club gigliato per il centrocampista viola”.

