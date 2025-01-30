Moretto: "Fiorentina e Galatasaray trattano le condizioni definitive per Zaniolo. Accordo col calciatore"

Zaniolo sempre più vicino alla Fiorentina: trattativa in corso con il Galatasaray per il trasferimento

Ore calde per Nicolò Zaniolo. La Fiorentina cerca l'intesa con il Galatasaray per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riporta il giornalista Matteo Moretto, il club viola e quello di Istanbul starebbero trattando le condizioni definitive, al fine di raggiungere un accordo finale. Per quanto riguarda Zaniolo, invece, ha già un accordo con la Fiorentina e sarebbe disposto a raggiungere Firenze per una nuova avventura in viola.

Pedullà: “Altri passi concreti per il trasferimento di Comuzzo dalla Fiorentina al Napoli”

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