Pedullà: "Altri passi concreti per il trasferimento di Comuzzo dalla Fiorentina al Napoli"
Arrivano novità sulla trattativa che potrebbe portare Pietro Comuzzo al Napoli in questi ultimi giorni di calciomercato. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà, sono stati mossi altri passi concre...
Arrivano novità sulla trattativa che potrebbe portare Pietro Comuzzo al Napoli in questi ultimi giorni di calciomercato. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà, sono stati mossi altri passi concreti verso la definizione della trattativa che potrebbe portare il difensore della Fiorentina alla corte di Antonio Conte.
TMW: “CASTROVILLI IN PRESTITO AL MONZA FAVORISCE L’ADDIO DI MALDINI. ZANIOLO PUÒ ARRIVARE ALLA FIORENTINA”
https://www.labaroviola.com/tmw-castrovilli-in-prestito-al-monza-favorisce-laddio-di-maldini-zaniolo-puo-arrivare-alla-fiorentina/286850/