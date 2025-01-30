TMW: "Castrovilli in prestito al Monza favorisce l'addio di Maldini. Zaniolo può arrivare alla Fiorentina"

L'arrivo di Castrovilli al Monza può scatenare l'effetto domino: possibile partenza di Maldini, con Zaniolo verso Firenze

In estate, Gaetano Castrovilli era approdato alla Lazio dalla Fiorentina con una valigia colma di speranze. Oggi, però, l'ex centrocampista viola è pronto per ripartire altrove, ma sempre in Serie A: secondo quanto riportato da TMW, infatti, Castrovilli è in partenza per la Brianza, dove poi si sottoporrà alle visite mediche e firmare un contratto fino al 30 giugno 2025. La formula dell'operazione è quella del prestito secco, in quanto il centrocampista cerca più spazio per trovare continuità, per poi tornare al club biancoceleste a fine stagione.

L'arrivo dell'ex viola al Monza potrebbe innescare un effetto domino:

"L'arrivo di Castrovilli - riporta TMW -, anche se parliamo di calciatori con caratteristiche non identiche, potrebbe comunque favorire l'addio di Daniel Maldini, con il domino che di chiuderebbe poi con l'arrivo di Zaniolo alla Fiorentina".

Accomando: “Fiorentina, fiducia per Zaniolo in prestito con diritto. Atalanta vuole chiudere Maldini”

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