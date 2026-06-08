Moretto riporta: "Acerbi può andare al Monza o al Genoa, ma niente Fiorentina nel suo futuro"

L'esperto difensore potrebbe giocare ancora in A ma non con i viola

Moretto ha parlato su Youtube del futuro di Francesco Acerbi, ormai pronto a salutare l'Inter a fine mese per diventare svincolato. Nonostante l'esperto difensore sia stato accostato anche alla Fiorentina, lo scenario per il suo futuro sembra portare altrove.

Moretto ha infatti svelato un'importante novità sul centrale azzurro: “Si è parlato tanto di Acerbi in orbita Arabia dopo il contatto a gennaio con Inzaghi. Poi dopo non si è concretizzato. La novità è che Acerbi potrebbe rimanere in Italia”.

Niente cifre folli dal Medio Oriente, dunque, ma una permanenza in Serie A che vede già due club in pole position per assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero. “Lo vogliono Genoa e Monza, che hanno iniziato a muovere i fili della trattativa”, ha spiegato l'esperto di mercato, aggiungendo un dettaglio non da poco sulla scelta del giocatore: “Potrebbe rimanere in Serie A e anche a Milano nel caso scegliesse i brianzoli”.