Moretto: "Folorunsho-Fiorentina, prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto a 8+bonus"

Folorunsho alla Fiorentina: accordo con il Napoli per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Le cifre

La Fiorentina si prepara a rafforzare il centrocampo con il primo colpo del mercato invernale. Michael Folorunsho, attualmente al Napoli, è pronto a trasferirsi a Firenze per lavorare agli ordini di Raffaele Palladino. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’operazione prevede un prestito oneroso di 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni più bonus. Folorunsho sarà un nuovo giocatore della Fiorentina, ma prima le visite mediche e la firma del contratto.

Corriere dello Sport, anche Bondo nel mirino della Fiorentina: costa 10 milioni. Concorrenza di Milan e Genoa

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-anche-bondo-nel-mirino-della-fiorentina-costa-10-milioni-concorrenza-di-milan-e-genoa/284033/