Corriere dello Sport, anche Bondo nel mirino della Fiorentina: costa 10 milioni. Concorrenza di Milan e Genoa
Tante richieste in A per Warren Bondo, ventunenne del Monza. Nei radar del Genoa, del Milan e della Fiorentina, il centrocampista francese viene valutato sui 10 milioni di euro. Così scrive Il Corrier...
A cura di Redazione Labaroviola
09 gennaio 2025 14:20
Tante richieste in A per Warren Bondo, ventunenne del Monza. Nei radar del Genoa, del Milan e della Fiorentina, il centrocampista francese viene valutato sui 10 milioni di euro. Così scrive Il Corriere dello Sport. Proprio in casa Monza c’è uno degli obiettivi caldi dei viola, Pablo Marì.
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