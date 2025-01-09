Nessuna squadra dipende dal centravanti quanto la Fiorentina: Kean produce il 43% delle possibilità di gol

Kean produce il 43% delle possibilità di gol di tutta la Fiorentina, la percentuale più alta tra i centravanti in Serie A

La Fiorentina dipende da Kean. A dirlo non sono soltanto gli opinionisti, ma anche gli amanti delle statistiche. Un dato interessante è quello riportato dal portale Calcio Datato, che su X ha pubblicato un approfondimento sulla percentuale di expected goals prodotta dai singoli attaccanti delle 20 squadre di Serie A. Teoricamente, più fatica fa una squadra a produrre occasioni, e più gli xG tendono a concentrarsi sul singolo attaccante.

A guidare questa speciale classifica c'è proprio Moise Kean, che genera quasi la metà delle occasioni da rete della Fiorentina. Infatti, l'attaccante viola ha una percentuale di xG pari al 43% rispetto a tutte quelle totalizzate dall'intera squadra. Un dato che conferma quanto questo Kean sia imprescindibile per i Viola, al di là dei 15 gol già messi a segno in tutte le competizioni con la maglia gigliata.

Pesante è anche il distacco con il secondo in classifica, ovvero il Taty Castellanos, che da solo ha prodotto il 30% degli xG della Lazio. La domanda è quindi la seguente: c'è il rischio che la Fiorentina diventi troppo dipendente da Kean? Oppure lo è di già? E se gli viene il cosiddetto "raffreddore"? L'auspicio è che Moise continui a segnare, ma che aumentino anche le occasioni generate dai suoi compagni di reparto (e non solo).

RICORSO AL TAR PER IL DIVIETO DI TRASFERTA

https://www.labaroviola.com/i-tifosi-della-fiorentina-non-ci-stanno-chiesto-ricorso-al-tar-per-il-divieto-di-trasferta-col-monza/284024/