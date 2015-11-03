Notizie Xgol Fiorentina

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La Fiorentina è quarta in Serie A per expected goals, all'appello mancano i gol di Kean

19 febbraio 2026 19:14

Nessuna squadra dipende dal centravanti quanto la Fiorentina: Kean produce il 43% delle possibilità di gol

09 gennaio 2025 13:56

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