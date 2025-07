Moretto: “Zanoli piace a Fiorentina e Bologna, può essere lui il rinforzo per la fascia”

Come riportato da Matteo Moretto, la Fiorentina ed il Bologna sono in corsa per prendere il laterale del Napoli Alessandro Zanoli che ha giocato l’ultimo anno al Genoa in prestito. Il giocatore non fa parte del progetto di Conte ed il Napoli vuole cedere il ragazzo a titolo definitivo, la Fiorentina è interessata per trovare un rinforzo da dare a Pioli in quella zona di campo capace di alternarsi con Dodò, ma i viola prima intendono valutare Fortini in Inghilterra per poi decidere se affondare per lui oltre al solito Zortea del Cagliari che piace molto in casa viola.