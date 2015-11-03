Notizie Zanoli Fiorentina

Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha rifiutato l’offerta del Torino per Fortini”
19 agosto 2025 08:31
SKY Sport riporta: "Zanoli sfuma per Fiorentina e Bologna, il terzino è vicinissimo all'Udinese"
16 agosto 2025 15:33
Corriere dello Sport: “Fortini in uscita, Zortea e Zanoli nel mirino della Fiorentina”
08 agosto 2025 09:22
Sfuma Zanoli per la Fiorentina. TMW: "Zanoli, priorità al Bologna ma il Napoli lo cede solo a titolo definitivo"
07 agosto 2025 00:21
Nazione: "La Fiorentina tiene in caldo Zortea e Zanoli come opzione low cost per la fascia destra"
05 agosto 2025 08:43
Gazzetta: “Fiorentina vigile su Zanoli, c’è anche il Bologna. Il Napoli vuole il prestito con obbligo”
31 luglio 2025 09:47
Moretto: "Zanoli piace a Fiorentina e Bologna, può essere lui il rinforzo per la fascia"
30 luglio 2025 18:59
Repubblica: "Piace molto Zanoli alla Fiorentina. Da vedere se tenterà l'affondo"
24 luglio 2025 09:37
Corriere dello Sport: “Zanoli-Fiorentina in stand-by. Il Napoli non vuole farlo partire, folta concorrenza”
24 luglio 2025 09:06
Corriere Fiorentino: “Fiorentina su Sohm e Nicolussi Caviglia. Zanoli? Non è una priorità per i viola”
24 luglio 2025 08:58
Di Marzio: "La Fiorentina ha avviato i primi contatti per Zanoli. Anche il Bologna sul terzino"
23 luglio 2025 15:22
TuttoSport riporta: "Zanoli piace sempre alla Fiorentina, i viola restano vigili sul giocatore"
11 luglio 2025 13:58
Fratini spara la bomba: "Napoli e Fiorentina potrebbero scambiarsi Raspadori e Zanoli per Kean"
07 luglio 2025 22:20
TMW riporta: "La Fiorentina segue Zanoli, ma piace anche al Bologna di Italiano"
25 giugno 2025 13:29
Nazione, si apre il casting per la fascia destra della Fiorentina: Zanoli e Tchatchoua in lista
22 giugno 2025 09:30
TMW: "La Fiorentina si inserisce per Zanoli, contatti in corso. Obiettivo anticipare la concorrenza"
21 giugno 2025 09:53
Corriere dello Sport, Mazzocchi in pole per la fascia destra. C’è l’idea Faraoni, più difficile Zanoli
19 dicembre 2023 09:47
Venerato: "De Laurentiis cerca accordo con Commisso per Italiano al Napoli. Alla Fiorentina Demme e Zanoli"
03 giugno 2023 15:41
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