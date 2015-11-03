Labaro Viola

Notizie Zanoli Fiorentina

Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha rifiutato l’offerta del Torino per Fortini”

19 agosto 2025 08:31

SKY Sport riporta: "Zanoli sfuma per Fiorentina e Bologna, il terzino è vicinissimo all'Udinese"

16 agosto 2025 15:33

Corriere dello Sport: “Fortini in uscita, Zortea e Zanoli nel mirino della Fiorentina”

08 agosto 2025 09:22

Sfuma Zanoli per la Fiorentina. TMW: "Zanoli, priorità al Bologna ma il Napoli lo cede solo a titolo definitivo"

07 agosto 2025 00:21

Nazione: "La Fiorentina tiene in caldo Zortea e Zanoli come opzione low cost per la fascia destra"

05 agosto 2025 08:43

Gazzetta: “Fiorentina vigile su Zanoli, c’è anche il Bologna. Il Napoli vuole il prestito con obbligo”

31 luglio 2025 09:47

Moretto: "Zanoli piace a Fiorentina e Bologna, può essere lui il rinforzo per la fascia"

30 luglio 2025 18:59

Repubblica: "Piace molto Zanoli alla Fiorentina. Da vedere se tenterà l'affondo"

24 luglio 2025 09:37

Corriere dello Sport: “Zanoli-Fiorentina in stand-by. Il Napoli non vuole farlo partire, folta concorrenza”

24 luglio 2025 09:06

Corriere Fiorentino: “Fiorentina su Sohm e Nicolussi Caviglia. Zanoli? Non è una priorità per i viola”

24 luglio 2025 08:58

Di Marzio: "La Fiorentina ha avviato i primi contatti per Zanoli. Anche il Bologna sul terzino"

23 luglio 2025 15:22

TuttoSport riporta: "Zanoli piace sempre alla Fiorentina, i viola restano vigili sul giocatore"

11 luglio 2025 13:58

Fratini spara la bomba: "Napoli e Fiorentina potrebbero scambiarsi Raspadori e Zanoli per Kean"

07 luglio 2025 22:20

TMW riporta: "La Fiorentina segue Zanoli, ma piace anche al Bologna di Italiano"

25 giugno 2025 13:29

Nazione, si apre il casting per la fascia destra della Fiorentina: Zanoli e Tchatchoua in lista

22 giugno 2025 09:30

TMW: "La Fiorentina si inserisce per Zanoli, contatti in corso. Obiettivo anticipare la concorrenza"

21 giugno 2025 09:53

Corriere dello Sport, Mazzocchi in pole per la fascia destra. C’è l’idea Faraoni, più difficile Zanoli 

19 dicembre 2023 09:47

Venerato: "De Laurentiis cerca accordo con Commisso per Italiano al Napoli. Alla Fiorentina Demme e Zanoli"

03 giugno 2023 15:41

Gazzetta: "Il Napoli ha deciso di scaricare Zanoli dopo che il fiorentino Gonzalez lo ha fatto sfigurare"

15 dicembre 2022 12:40

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