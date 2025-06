TMW riporta: “La Fiorentina segue Zanoli, ma piace anche al Bologna di Italiano”

La Fiorentina continua ad essere interessata al profilo di Alessandro Zanoli, laterale destro di proprietà del Napoli che ha disputato l’ultima stagione al Genoa da cui non è stato riscattato e che non resterà all’ombra del Vesuvio. Oltre ai viola, anche il Bologna si è mosso per lui visto anche l’interesse dei partenopei per Ndoye, esterno svizzero scoppiato con Italiano nell’ultima stagione in Emilia. I contatti tra emiliani e campani vanno avanti, ma anche la Fiorentina è presente sulla trattativa con dei contatti continui con gli azzurri.

Nell’ultima stagione con il Grifone, Zanoli ha fatto 31 presenze con una segnatura, mentre in carriera ha giocato anche alla Salernitana e alla Sampdoria sempre con ottime prestazioni e una buona continuità.