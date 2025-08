Dopo Sohm la Fiorentina continua a tenere in caldo Zortea (il Cagliari chiede 10 milioni) e Zanoli come opzione low cost per la fascia destra. E in caso uscisse qualcuno in mezzo al campo, potrebbe esserci un nuovo innesto. Per Mandragora ballano 400.000 euro per il rinnovo, Richardson ha mercato e Bianco è richiesto dal Catanzaro. La società viola potrebbe quindi inserire un altro play, e potrebbe riprendere quota l’opzione Nicolussi Caviglia. Lo scrive La Nazione.