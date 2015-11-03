Notizie Zortea Fiorentina

Adopo: "Con la Fiorentina meritavamo di più, il pareggio è un risultato molto stretto"
07 settembre 2025 15:52
A lungo accostato alla Fiorentina, Zortea andrà al Bologna di Italiano per 10 milioni bonus compresi
19 agosto 2025 17:13
Corriere dello Sport: “La Fiorentina pensa a Zortea in prestito. L’alternativa a zero è Calabria”
15 agosto 2025 09:14
Corriere dello Sport: “Zortea in stand by: il Cagliari chiede 10 milioni”
14 agosto 2025 08:58
Corriere Fiorentino: “Fortini verso il prestito. Zortea piace ma occhio allo svincolato Calabria”
13 agosto 2025 09:15
Gazzetta: "Il Crystal Palace piomba su Zortea. Fiorentina beffata?"
12 agosto 2025 09:17
Nazione: “Fiorentina su Zortea, costa 10 milioni. Con lui si alzerebbe il livello”
12 agosto 2025 08:41
Nazione: “Riflessioni su Fortini. L’idea Zortea non è stata abbandonata, servono 10 milioni”
11 agosto 2025 09:06
Corriere dello Sport: “Fortini in uscita, Zortea e Zanoli nel mirino della Fiorentina”
08 agosto 2025 09:22
Nazione: "La Fiorentina tiene in caldo Zortea e Zanoli come opzione low cost per la fascia destra"
05 agosto 2025 08:43
Dalla Sardegna, Trattativa tra Fiorentina e Cagliari per Zortea: distanza di 2 milioni di euro
29 luglio 2025 17:48
Nazione: “Fiorentina su Zortea, ma non è una priorità. Il Cagliari continua a chiedere 10 milioni”
28 luglio 2025 08:55
Dalla Sardegna, Il Cagliari già alla ricerca del sostituto di Zortea. Su di lui la Fiorentina, ma senza fretta
27 luglio 2025 18:27
Nazione: “Zortea piace alla Fiorentina, Pradè ci proverà ma non a 10 milioni”
27 luglio 2025 09:51
Corriere dello Sport: "Dodò via solo per 30 milioni. Per Zortea la Fiorentina può chiudere a 8 milioni"
26 luglio 2025 10:09
Corriere dello Sport: “La Fiorentina può chiudere per Zortea in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni”
24 luglio 2025 09:02
Corriere dello Sport: "Zortea il vice Dodò? In caso si parla di prestito con obbligo di riscatto"
19 luglio 2025 08:58
Nazione: “Fiorentina a caccia di un vice Dodò, piace Zortea ma è caro. Verrà adattato Fortini?”
15 luglio 2025 08:23
TMW, sondaggio della Fiorentina per Zortea. Cagliari vuole 8 milioni con obbligo di riscatto
14 luglio 2025 15:10
La Gazzetta dello Sport riporta: "Il Bologna supera la Fiorentina e la Roma per Zortea, chiesto da Italiano"
10 luglio 2025 14:14
Zortea in orbita Fiorentina? L'esterno pensa all'addio al Cagliari: "Pronto a un altro step"
05 luglio 2025 16:55
Angelozzi Ds Cagliari: "Vogliamo trattenere tutti i migliori se avranno voglia di restare con noi"
03 luglio 2025 15:31
Repubblica: “Zortea ipotesi concreta se va via Dodò. Il Cagliari chiede 10 milioni, prezzo alla portata”
01 luglio 2025 08:50
Gazzetta: “La Fiorentina vuole Zortea ma il Cagliari non fa sconti, chiede 10 milioni”
30 giugno 2025 08:24
Tuttosport: “La Fiorentina vuole Zortea, duello con il Torino. L’affare si può chiudere a 8 milioni”
29 giugno 2025 09:04
Corriere dello Sport: “In caso di addio di Dodò, idea Zortea, il Cagliari chiede minimo 10 milioni”
28 giugno 2025 09:12
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