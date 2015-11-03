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Notizie Zortea Fiorentina

Adopo: "Con la Fiorentina meritavamo di più, il pareggio è un risultato molto stretto"

07 settembre 2025 15:52

A lungo accostato alla Fiorentina, Zortea andrà al Bologna di Italiano per 10 milioni bonus compresi

19 agosto 2025 17:13

Corriere dello Sport: “La Fiorentina pensa a Zortea in prestito. L’alternativa a zero è Calabria”

15 agosto 2025 09:14

Corriere dello Sport: “Zortea in stand by: il Cagliari chiede 10 milioni”

14 agosto 2025 08:58

Corriere Fiorentino: “Fortini verso il prestito. Zortea piace ma occhio allo svincolato Calabria”

13 agosto 2025 09:15

Gazzetta: "Il Crystal Palace piomba su Zortea. Fiorentina beffata?"

12 agosto 2025 09:17

Nazione: “Fiorentina su Zortea, costa 10 milioni. Con lui si alzerebbe il livello”

12 agosto 2025 08:41

Nazione: “Riflessioni su Fortini. L’idea Zortea non è stata abbandonata, servono 10 milioni”

11 agosto 2025 09:06

Corriere dello Sport: “Fortini in uscita, Zortea e Zanoli nel mirino della Fiorentina”

08 agosto 2025 09:22

Nazione: "La Fiorentina tiene in caldo Zortea e Zanoli come opzione low cost per la fascia destra"

05 agosto 2025 08:43

Dalla Sardegna, Trattativa tra Fiorentina e Cagliari per Zortea: distanza di 2 milioni di euro

29 luglio 2025 17:48

Nazione: “Fiorentina su Zortea, ma non è una priorità. Il Cagliari continua a chiedere 10 milioni”

28 luglio 2025 08:55

Dalla Sardegna, Il Cagliari già alla ricerca del sostituto di Zortea. Su di lui la Fiorentina, ma senza fretta

27 luglio 2025 18:27

Nazione: “Zortea piace alla Fiorentina, Pradè ci proverà ma non a 10 milioni”

27 luglio 2025 09:51

Corriere dello Sport: "Dodò via solo per 30 milioni. Per Zortea la Fiorentina può chiudere a 8 milioni"

26 luglio 2025 10:09

Corriere dello Sport: “La Fiorentina può chiudere per Zortea in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni”

24 luglio 2025 09:02

Corriere dello Sport: "Zortea il vice Dodò? In caso si parla di prestito con obbligo di riscatto"

19 luglio 2025 08:58

Nazione: “Fiorentina a caccia di un vice Dodò, piace Zortea ma è caro. Verrà adattato Fortini?”

15 luglio 2025 08:23

TMW, sondaggio della Fiorentina per Zortea. Cagliari vuole 8 milioni con obbligo di riscatto

14 luglio 2025 15:10

La Gazzetta dello Sport riporta: "Il Bologna supera la Fiorentina e la Roma per Zortea, chiesto da Italiano"

10 luglio 2025 14:14

Zortea in orbita Fiorentina? L'esterno pensa all'addio al Cagliari: "Pronto a un altro step"

05 luglio 2025 16:55

Angelozzi Ds Cagliari: "Vogliamo trattenere tutti i migliori se avranno voglia di restare con noi"

03 luglio 2025 15:31

Repubblica: “Zortea ipotesi concreta se va via Dodò. Il Cagliari chiede 10 milioni, prezzo alla portata”

01 luglio 2025 08:50

Gazzetta: “La Fiorentina vuole Zortea ma il Cagliari non fa sconti, chiede 10 milioni”

30 giugno 2025 08:24

Tuttosport: “La Fiorentina vuole Zortea, duello con il Torino. L’affare si può chiudere a 8 milioni”

29 giugno 2025 09:04

Corriere dello Sport: “In caso di addio di Dodò, idea Zortea, il Cagliari chiede minimo 10 milioni”

28 giugno 2025 09:12

TMW, c'è anche la Fiorentina su Zortea. Il Cagliari lo valuta 10-12 milioni di euro, concorrenza del Napoli

07 maggio 2025 14:10

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