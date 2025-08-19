A lungo accostato alla Fiorentina, Zortea andrà al Bologna di Italiano per 10 milioni bonus compresi

Michele Criscitiello ha rivelato l'imminente arrivo di Zortea al Bologna, dopo essere stato a lungo accostato alla Fiorentina

Tra i nomi accostati alla Fiorentina per rinforzare la corsia destra c’era anche quello di Nadir Zortea, classe 1999 cresciuto nel vivaio dell’Atalanta e reduce dall’esperienza al Cagliari. L’esterno, però, non vestirà la maglia viola: il suo futuro sarà al Bologna.

Come riportato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, l’operazione è ormai chiusa: Zortea si trasferirà alla corte di Vincenzo Italiano a titolo definitivo per una cifra complessiva di circa 10 milioni di euro (8,5 milioni di parte fissa più 1,5 di bonus). L’accordo è stato raggiunto e il giocatore è pronto a iniziare la nuova avventura in Emilia.