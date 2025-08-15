15 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:30



Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “La Fiorentina pensa a Zortea in prestito. L’alternativa a zero è Calabria”

Redazione

15 Agosto · 09:14

Aggiornamento: 15 Agosto 2025 · 09:14

Cagliari Fiorentina Zortea

Fiorentina alla ricerca di un vice Dodò

Il profilo buono potrebbe essere quello di Nadir Zortea: il classe 2000 del Cagliari vorrebbe cimentarsi in un contesto europeo e il presidente Giulini è disposto a venderlo, ma serve un’offerta da 10 milioni. La Fiorentina si potrebbe muovere per un prestito, formula che non convince i rossoblù. C’è poi l’alternativa a costo zero rappresentata da Calabria, svincolato dal 30 giugno. Sull’ex capitano di Pioli ai tempi dei rossoneri c’è però il forcing del Panathinaikos. Lo scrive il Corriere dello Sport.

