Corriere dello Sport: “La Fiorentina pensa a Zortea in prestito. L’alternativa a zero è Calabria”

Il profilo buono potrebbe essere quello di Nadir Zortea: il classe 2000 del Cagliari vorrebbe cimentarsi in un contesto europeo e il presidente Giulini è disposto a venderlo, ma serve un’offerta da 10 milioni. La Fiorentina si potrebbe muovere per un prestito, formula che non convince i rossoblù. C’è poi l’alternativa a costo zero rappresentata da Calabria, svincolato dal 30 giugno. Sull’ex capitano di Pioli ai tempi dei rossoneri c’è però il forcing del Panathinaikos. Lo scrive il Corriere dello Sport.