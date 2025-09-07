Adopo: "Con la Fiorentina meritavamo di più, il pareggio è un risultato molto stretto"

Il centrocampista dei sardi è tornato a commentare la partita contro la Fiorentina dove hanno ottenuto il pareggio

Al Corriere dello Sport ha parlato il centrocampista Michel Adopo in forza al Cagliari che è tornato anche sul pareggio con la Fiorentina della prima giornata grazie a Luperto allo scadere dopo il gol di Mandragora: "Con la Fiorentina meritavamo di più perché abbiamo giocato bene e potevamo pure tentare di vincere se avessimo segnato prima. Mentre a Napoli il gol di Anguissa è stato un colpo al cuore perché abbiamo lottato tanto per poi non raccogliere niente."

Su Piccoli: "Lui e Zortea mi hanno lasciato solo, hanno fatto la loro scelta e la rispetto, gli faccio i miei auguri per tutto. Io sono felice in Sardegna e non voglio andare via perché è un posto fantastico dove tutti vivono in tranquillità."