Nazione: “Fiorentina su Zortea, costa 10 milioni. Con lui si alzerebbe il livello”

Li a destra in ogni caso la Fiorentina potrebbe concludere un’operazione. Zortea rimane il preferito e con lui il livello si alzerebbe. Il Cagliari lo valuta 10 milioni. Lo scrive La Nazione.
ULTIMI ARTICOLI
News
Redazione -
12 Agosto · 09:17
12 Agosto · 08:41
Aggiornamento: 12 Agosto 2025 · 08:41
Condividi:
Li a destra in ogni caso la Fiorentina potrebbe concludere un’operazione. Zortea rimane il preferito e con lui il livello si alzerebbe. Il Cagliari lo valuta 10 milioni. Lo scrive La Nazione.