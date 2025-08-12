12 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:17

Nazione: "Fiorentina su Zortea, costa 10 milioni. Con lui si alzerebbe il livello"

Nazione: “Fiorentina su Zortea, costa 10 milioni. Con lui si alzerebbe il livello”

12 Agosto · 08:41

Aggiornamento: 12 Agosto 2025 · 08:41

Cagliari Fiorentina Zortea

La Fiorentina potrebbe chiudere un'operazione a destra

Li a destra in ogni caso la Fiorentina potrebbe concludere un’operazione. Zortea rimane il preferito e con lui il livello si alzerebbe. Il Cagliari lo valuta 10 milioni. Lo scrive La Nazione.

