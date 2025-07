Intanto, Pioli ha sperimentato Sottil a destra e proverà Fortini. Per Zortea la richiesta di 10 milioni potrebbe abbassarsi a 8 per cercare una soluzione. Nel caso si parlerebbe di un prestito con obbligo di riscatto. Ma è evidentemente troppo presto per pensarci in modo concreto: dipende da cosa emergerà dal ritiro Viola Park che durerà ancora fino al prossimo weekend. Lo riporta il Corriere dello Sport.