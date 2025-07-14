TMW, sondaggio della Fiorentina per Zortea. Cagliari vuole 8 milioni con obbligo di riscatto
La Fiorentina ha sondato il terreno per Nadir Zortea, terzino di proprietà del Cagliari. Stando quanto riportato da TMW, arrivato un anno fa per 4,5 milioni, il suo valore è raddoppiato: sono 8 i mili...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2025 15:10
La Fiorentina ha sondato il terreno per Nadir Zortea, terzino di proprietà del Cagliari. Stando quanto riportato da TMW, arrivato un anno fa per 4,5 milioni, il suo valore è raddoppiato: sono 8 i milioni che chiedono gli isolani, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Polivalente, può giocare sia da terzino - a destra o sinistra - oppure più avanti, come esterno d'attacco.
Foto: Instagram Zortea