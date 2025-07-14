TMW, sondaggio della Fiorentina per Zortea. Cagliari vuole 8 milioni con obbligo di riscatto

La Fiorentina ha sondato il terreno per Nadir Zortea, terzino di proprietà del Cagliari. Stando quanto riportato da TMW, arrivato un anno fa per 4,5 milioni, il suo valore è raddoppiato: sono 8 i mili...

A cura di Redazione Labaroviola 14 luglio 2025 15:10

Foto: Instagram Zortea

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