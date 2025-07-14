Labaro Viola

TMW, sondaggio della Fiorentina per Zortea. Cagliari vuole 8 milioni con obbligo di riscatto

La Fiorentina ha sondato il terreno per Nadir Zortea, terzino di proprietà del Cagliari. Stando quanto riportato da TMW, arrivato un anno fa per 4,5 milioni, il suo valore è raddoppiato: sono 8 i mili...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2025 15:10
TMW, sondaggio della Fiorentina per Zortea. Cagliari vuole 8 milioni con obbligo di riscatto - Foto: Instagram Zortea
Foto: Instagram Zortea
News
Zortea
Condividi

La Fiorentina ha sondato il terreno per Nadir Zortea, terzino di proprietà del Cagliari. Stando quanto riportato da TMW, arrivato un anno fa per 4,5 milioni, il suo valore è raddoppiato: sono 8 i milioni che chiedono gli isolani, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Polivalente, può giocare sia da terzino - a destra o sinistra - oppure più avanti, come esterno d'attacco.

Foto: Instagram Zortea

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok