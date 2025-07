Dalla Sardegna, Trattativa tra Fiorentina e Cagliari per Zortea: distanza di 2 milioni di euro

A complicare ulteriormente i piani sulla fascia c’è la situazione legata proprio a Nadir Zortea. Stando a quanto riportato da La Nuova Sardegna, il giocatore è infatti nel mirino della Fiorentina, che ha manifestato un concreto interesse per le sue prestazioni. Attualmente, la trattativa tra i due club si è arenata a causa di una differenza di valutazione: circa due milioni di euro separano la richiesta del Cagliari, guidato dal Presidente Giulini, dall’offerta della società di Commisso. Questo scarto economico rende incerto il futuro di Zortea e costringe il Cagliari a tenere aperte diverse soluzioni per la fascia, in attesa di capire se la trattativa con la Fiorentina potrà sbloccarsi o meno. Lo riporta Cagliarinews24.com