Tuttosport: “La Fiorentina vuole Zortea, duello con il Torino. L’affare si può chiudere a 8 milioni”

Anche Zortea, come Tchatchoua, è valutato una decina di milioni trattabili, con l’affare che può essere chiuso a una cifra intorno agli 8 milioni. Se per il camerunese la trattativa è già in uno stato avanzato, per Zortea si trova invece in una fase precedente, al momento sono stati effettuati solamente i primi sondaggi esplorativi. Il prezzo del cartellino potrebbe però non essere l’unico ostacolo all’operazione, ce n’è anche un altro: la Fiorentina. Anche la società viola, infatti, ha posato i propri occhi sul terzino, dopo che nelle ultime settimane ha conteso ai granata anche Jacopo Fazzini (preso proprio dai viola) e Tino Anjorin (che diventerà invece un calciatore del Torino). Lo riporta Tuttosport.