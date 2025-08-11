Nazione: “Riflessioni su Fortini. L’idea Zortea non è stata abbandonata, servono 10 milioni”

La domenica del mercato viola è scivolata via con le consuete certezze. Le parole di Stefano Pioli da Manchester hanno confermato la necessità di reperire sul mercato un vice Kean e (forse) anche un vice Dodò. In attesa di capire come evolverà la questione Mandragora (rinnovo o cessione, in quest ultimo caso arriverebbe un altro centrocampista) le priorità restano chiare. Là davanti si cerca un profilo giovane con le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di Moise.

Resta il sondaggio della Fiorentina con il Guingamp per Siwe, così come è noto l’apprezzamento del ds Pradè per Shpendi del Cesena. Difficile si possa andare oltre per caratura e costo. Sulla destra le valutazioni su Fortini sono in corso, ma la Fiorentina non ha mai abbandonato l’idea Zortea, che lascerebbe volentieri il Cagliari per salire di livello. Valutazione intorno ai 10 milioni. Lo scrive La Nazione.