La Gazzetta dello Sport riporta: “Il Bologna supera la Fiorentina e la Roma per Zortea, chiesto da Italiano”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno del Cagliari Nadir Zortea, reduce da una stagione molto prolifica in Sardegna dove è stato uno dei migliori dei rossoblù, piace molto sia alla Roma che alla Fiorentina, ma ultimamente la squadra che si è avvicinata di più al giocatore è il Bologna su richiesta di Vincenzo Italiano. I sardi chiedono 7 milioni per il giocatore, ma si può dire che c’è una battaglia in atto con diverse squadre interessate. Gli emiliani sono la squadra in pole visto che ricercano un esterno a destra per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Zortea, in Sardegna, ha registrato 34 presenze in campionato con ben 6 gol in campionato tra cui la prestigiosa doppietta al Milan ed è stato uno dei migliori nel campionato come laterale di fascia.