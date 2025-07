Nazione: “Fiorentina a caccia di un vice Dodò, piace Zortea ma è caro. Verrà adattato Fortini?”

La Fiorentina intanto sul mercato si sta muovendo per cercare un terzino che faccia da vice Dodò. Tra i profili emerge quello di Nadir Zortea che piace molto al club gigliato e che verrebbe volentieri a Firenze per fare il salto di qualità. Ma il costo a meno di 10 milioni è caro per la Fiorentina.

Tra le alternative ci potrebbe essere anche Maffeo che sicuramente è una soluzione low cost. A meno che dal ritiro non emerga altro: un adattamento, seppur difficile di Sottil, o quello di Fortini a cui piace giocare sulla corsia opposta. La scelta dunque ricade tutta su Pioli. Lo scrive La Nazione.