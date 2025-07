Corriere dello Sport: “La Fiorentina può chiudere per Zortea in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni”

Le valutazioni del tecnico saranno decisive per le prossime mosse di mercato. Se Pioli riterrà che servano rinforzi, lo comunicherà alla dirigenza prima della tournée estiva in Inghilterra. In quel caso, la Fiorentina dovrà intervenire per rafforzare la fascia destra, e diversi nomi sono già al vaglio del club, in attesa delle indicazioni dell’allenatore.

Uno dei profili più graditi è quello di Nadir Zortea, esterno del Cagliari classe 1999. Il giocatore ha ancora tre anni di contratto, ma ha manifestato il desiderio di trasferirsi in un club con ambizioni più alte. La Fiorentina potrebbe chiudere l’operazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro, soluzione che soddisferebbe tutte le parti coinvolte. Lo scrive il Corriere dello Sport.