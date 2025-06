Per la Fiorentina spunta una nuova affascinante idea: l’esterno offensivo del Cagliari Nadir Zortea, 26 anni, sei gol e due assist in 32 partite nell’ultimo campionato di Serie A. Un rendimento di alto livello. Con Davide Nicola ha fatto un grande campionato ed è desideroso di effettuare il salto di qualità. Un esterno offensivo con fisicità, corsa e tempi di inserimento. La richiesta per il giocatore però è alta: 10 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.