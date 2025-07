Zortea in orbita Fiorentina? L’esterno pensa all’addio al Cagliari: “Pronto a un altro step”

Nadir Zortea è stato uno dei protagonisti assoluti dello scorso campionato. In stagione, con la maglia del Cagliari, il terzino classe 1999 ha messo a referto sei reti e due assist, numeri che ovviamente hanno già attirato l’interesse di diversi club. Ed è proprio di mercato che ha parlato Zortea in un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport: “Il mio nome associato ai grandi club? Me lo aspettavo. Ho sempre lavorato per questo.

Io al momento però sono un giocatore del Cagliari e finché nessuno si fa avanti nel concreto sono contento di essere qui. Il mercato è appena iniziato, la società farà le sue valutazioni”.

Si sente comunque pronto al salto o forse ha bisogno di un altro scalino?

“Io penso che nel corso della mia carriera ho sempre fatto uno step di anno in anno. Quindi sì, mi ritengo pronto per un salto l’anno prossimo, sempre che il Cagliari sia d’accordo ad una mia eventuale cessione”. Lo riporta TMW.