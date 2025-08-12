Gazzetta: "Il Crystal Palace piomba su Zortea. Fiorentina beffata?"

Aumentano le pretendenti per l'esterno di destra

Aumentano le pretendenti per l’esterno di destra del Cagliari Zortea. Oltre alla Fiorentina, che segue il calciatore dei rossoblu da tempo, si sta muovendo anche il Crystal Palace. Un nome accostato nei giorni scorsi al club viola è quello di Lennon Miller. Il centrocampista classe 2006 in forza al Motherwell, 19 anni il prossimo 25 agosto, sarà un nuovo calciatore dell’Udinese. Sarà agli ordini di Runjaic grazie a un investimento di 5,5 milioni di euro. Ieri ha svolto le visite mediche di rito e a breve raggiungerà i nuovi compagni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.