In caso di addio, la Fiorentina dovrà intervenire sul mercato per rinforzare la fascia destra. Il rientro dal prestito di Fortini non basta a colmare il vuoto lasciato da Dodò e per questo la società guarda con interesse a Nadir Zortea, reduce da un’ottima stagione al Cagliari con sei gol e tre assist. Il suo prezzo, attorno ai 10 milioni di euro, è considerato alla portata e potrebbe rappresentare una soluzione concreta e di qualità per il nuovo corso viola. Lo scrive Repubblica.