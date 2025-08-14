14 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:37

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Zortea in stand by: il Cagliari chiede 10 milioni”

Foto: Instagram Zortea

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Zortea in stand by: il Cagliari chiede 10 milioni”

Redazione

14 Agosto · 08:58

Aggiornamento: 14 Agosto 2025 · 08:58

TAG:

FiorentinaZortea

Condividi:

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio