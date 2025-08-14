Corriere dello Sport: “Zortea in stand by: il Cagliari chiede 10 milioni”

In parallelo, al Viola Park si è acceso un interesse per Zortea come vice-Dodò, ma anche in questo caso la richiesta di 10 milioni da parte dei sardi ha bloccato l’operazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.
14 Agosto · 08:58
Aggiornamento: 14 Agosto 2025 · 08:58
TAG:FiorentinaZortea
Condividi:
In parallelo, al Viola Park si è acceso un interesse per Zortea come vice-Dodò, ma anche in questo caso la richiesta di 10 milioni da parte dei sardi ha bloccato l’operazione. Lo scrive il Corriere dello Sport.