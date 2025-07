Angelozzi Ds Cagliari: “Vogliamo trattenere tutti i migliori se avranno voglia di restare con noi”

Nel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo direttore sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi ha fatto il punto anche sul mercato del club rossoblù. Pur senza menzionare Roberto Piccoli – nome accostato alla Fiorentina in caso di cessione di Moise Kean – Angelozzi ha delineato le linee guida del lavoro che lo attende:

“Il presidente mi ha chiesto di mantenere, per quanto possibile, l’ossatura della squadra, e poi di migliorarla. Faremo tutto il necessario per il bene del Cagliari. La società ha già investito 30 milioni di euro per confermare alcuni giocatori: in carriera, non avevo mai visto un impegno economico del genere.”

Un progetto che punta alla sostenibilità, ma che richiederà inevitabilmente qualche rinuncia:

“Nel calcio sostenibile che vogliamo costruire, qualche sacrificio è normale. Giulini tiene tantissimo al Cagliari, non ho mai conosciuto un presidente così presente. Zortea è un calciatore di qualità, su cui il club ha puntato con forza. L’obiettivo è trattenere tutti, ma poi arrivano le offerte e ci sono i desideri dei giocatori, alcuni dei quali potrebbero voler andare via. E quando iniziano a lamentarsi, non fa per me: non mi piacciono i calciatori che si lamentano.”