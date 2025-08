Sfuma Zanoli per la Fiorentina. TMW: “Zanoli, priorità al Bologna ma il Napoli lo cede solo a titolo definitivo”

Contatti fitti nella trattativa che dovrebbe portare Alessandro Zanoli dal Napoli al Bologna. Il terzino destro classe 2000 che oggi ha sul tavolo diverse proposte ma ha nella squadra rossoblù la sua priorità. In queste ore i due club stanno provando a superare lo scoglio formula. Il Bologna ha infatti chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre il Napoli lo cede solo a titolo definitivo. Partendo da queste posizioni le due società stanno provando oggi a trovare un accordo che dovrebbe essere definito in prestito con obbligo di riscatto, una operazione da circa sei milioni di euro. Lo riporta TMW.