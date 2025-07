Gazzetta: “Fiorentina vigile su Zanoli, c’è anche il Bologna. Il Napoli vuole il prestito con obbligo”

Al Bologna piace Alessandro Zanoli: terzino destro classe 2000, reduce da una buona stagione in prestito al Genoa. Zanoli intressa da tempo alla dirigenza rossoblù e a mister Italiano, che lo vorrebbe inserire nel terzetto di fascia destra assieme a Emil Holm e Lorenzo De Silvestri. La trattativa, però, si è complicata sul più bello. Il Napoli, inizialmente disponibile a cedere il laterale in prestito con diritto di riscatto, ha cambiato rotta all’ultimo minuto: se il Bologna lo vuole davvero, serve l’obbligo. E qui si è creata la frizione.

Il club rossoblù punta a un prestito oneroso con diritto, per mantenere flessibilità e valutare l’investimento (si parla di 5-7 milioni), ma De Laurentiis preferisce monetizzare subito o comunque avere garanzie economiche a medio termine. In mezzo, anche le ruggini mai del tutto sopite per il mancato trasferimento di Dan Ndoye – obiettivo concreto del Napoli poi finito in Premier League al Nottingham Forest. La sensazione è che la pista Zanoli (sulla quale c’è anche la Fiorentina dopo che l’operazione Zortea si è spenta) sia tutt’altro che tramontata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.